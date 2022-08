Juan Reynoso realizará su primera convocatoria como DT de la Selección Peruana a inicios de setiembre. | Fuente: AFP

Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana, está evaluando la lista de jugadores que convocará para su primer partido como entrenador de la bicolor. La cita será el 24 de setiembre en Estados Unidos y en esa nómina seguramente estará el zaguero central Carlos Zambrano, que el último fin de semana protagonizó una pelea con su compañero en Boca Juniors, Darío Benedetto.

Sobre el incidente de Zambrano en Boca Juniors, Juan Reynoso respaldó al popular 'Kaiser' que recibió un duro golpe en el entretiempo del duelo ante Racing Club. "Hoy me consta que el peruano no se achica, no es fácil estar afuera", sostuvo en entrevista con DirecTV Sports.

De otro lado, Reynoso indicó sobre el juego que planteará en la bicolor. "Tengo las ganas de sacar el mejor rendimiento a la selección. Nosotros somos un equipo que se asocia en el medio y a partir de una idea cuál es el escenario que más nos conviene".

Disciplina en la Selección Peruana

"Justicia y disciplina. Lo importante es no caer en ambigüedad con la definición de justicia sino cada quién hará lo que le conviene, tenemos que tener las reglas claras con el equipo", señaló Reynoso respecto a la disciplina que impondrá en el combinado peruano de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026.





Carlos Zambrano acabó como titular en la Selección Peruana en la era Ricardo Gareca. | Fuente: EFE

Boca hizo oficial las sanciones de Zambrano y Benedetto

Sin duda una de las noticias de las que más se viene hablando en el fútbol argentino fue la gresca entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el entretiempo del partido de Boca Juniors ante Racing. Por su parte, el cuadro 'xeneize', emitió un comunicado dando a conocer las sanciones.

A través de su página oficial, Boca Juniors indicó: "Luego de los hechos sucedidos el pasado domingo, informa que los jugadores Darío Benedetto y Carlos Zambrano no serán parte del plantel del primer equipo en los siguientes partidos".

Es decir, tanto el defensor central peruano Carlos Zambrano como el delantero Darío Benedetto no serán considerados para los encuentros de Boca Juniors ante Rosario Central y Defensa y Justicia por la primera división argentina.





