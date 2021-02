Juan Reynoso: "Yo sé que voy a llegar a la Selección Peruana, pero no sé cuándo" | Fuente: AFP

Sin duda uno de los nombres que surgen al momento de hablar de un posible sucesor de Ricardo Gareca en la Selección Peruana es el de Juan Máximo Reynoso, exfutbolista y actual director técnico de Cruz Azul de México.

El entrenador peruano conversó con RPP Noticias y habló de sus planes como profesional a corto plazo y a la posibilidad de ponerse el buzo de la blanquirroja.

"Hoy me quita el sueño seguir consolidando mi carrera aquí en Cruz Azul, tener logros y dar salto a Europa. Ese es mi objetivo inmediato. Luego ya se verá", sostuvo en diálogo con Fútbol Como Cancha.

En tanto al seleccionado nacional, agregó: "Es difícil decirle 'no' a la Selección. En mi línea de carrera pensé pasar por Cruz Azul y luego mi Selección. Yo sé que voy a llegar, pero no sé cuándo. Ahora está Ricardo (Gareca) muy bien, hay que respetar su proceso, quién si será uno más o no, pero está haciendo las cosas bien".

En la misma línea, remarcó: "Me encantaría y sé que se va a dar que yo llegue a la Selección Peruana, Dios quiera que se cumpla lo que uno tiene en la cabeza".

