Con golazo de Christian Cueva, la Selección Peruana derrotó a Paraguay en New Jersey | Fuente: @Albirroja

Ni en el triunfo somos los mejores ni en la derrota los peores. Esta frase sirve para analizar el triunfo de la Selección Peruana ante Paraguay en el primer amistoso que disputa este 2019. Un resultado que ayuda a mejorar la confianza del grupo, pero que también deja varias cosas para seguir corrigiendo.

Lo bueno

La idea de juego se mantiene. Tener la posesión del balón, llegar elaborando al arco rival y ser muy dinámicos en la recuperación son aspectos que siguen vigentes en la 'Blanquirroja'. Eso se notó con mayor claridad en el arranque del partido, donde se buscó tener la iniciativa y jugar siempre en campo paraguayo.

Fruto de la presión en campo rival llegó el primer gol partido tras una gran definición de Christian Cueva a los tres minutos de juego. Luego siguieron pasajes de buen juego, principalmente en el primer tiempo.

Lo malo

Los errores se pueden corregir y Ricardo Gareca de seguro ya tomó nota. El equipo sigue sin cerrar los partidos, aprovechando el dominio del juego que no logra trasladarlo a un marcador más amplio. Esto permitió que Paraguay se recupere en el segundo tiempo y esté cerca de empatarlo en un par de ocasiones.

Además, en lo defensivo la 'Blanquirroja' siguió mostrando algunas desatenciones y perdimos la rigurosidad en la marca en el segundo tiempo.

Una mención especial

Lo mostrado por Christian Cueva puede ser el inicio de su recuperación futbolística. Este viernes fue clave en el triunfo peruano, no solo por el gol, sino porque siempre buscó mostrarse y tocar con sus compañeros. "He tenido momentos de nivel alto y también caídas. Ahora, lo que realmente me importa es darle lo mejor al equipo, ir mejorando porque quiero volver al nivel que tenía antes", dijo tras finalizar el partido.