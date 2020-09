David Dioses fue parte del último microciclo de Ricardo Gareca. | | Fuente: Selección Peruana

David Dioses, volante de Deportivo Municipal, fue una de las principales novedades en la lista de Ricardo Gareca, para los partidos de la Selección Peruana ante Paraguay y Brasil.

Luego de su segundo entrenamiento consecutivo en la Videna, el mediocampista de 24 años conversó con RPP Noticias.

¿Qué tal estos dos días con la Selección Peruana?

Me siento muy bien. Los trabajos son más intensos cada vez, pero vamos mejorando cada dia.

Hace algunos días nos comentaste que estabas ilusionado con ser llamado nuevamente por Ricardo Gareca, tras tu paso por el microciclo. ¿A qué se debió la ilusión? ¿Te dijo algo Ricardo Gareca?

Yo creo que di todo de mí, entrega y entusiasmo, trabajé muy bien durante esos cuatro días. El 'profe' me habló muy bien, cosas buenas. Ese fue el plus de poder estar en esta lista.

¿Qué te destacó el 'Tigre' y qué te pidió que mejores?

Tenía que mejorar en ser más agresivo en la marca, pisar más el ´área para meter goles, porque eso me conviene a mí. En lo demás, (me dijo que) estoy bien físicamente, en la entrega de los pases estoy muy bien y hay que seguir mejorando cada día.

¿Cuánto ha cambiado tu vida en el último mes?

Me siento muy feliz por la felicidad de mi familia. Soy el orgullo de la familia, me siento bien porque se sienten orgullosos de mí y cada vez estoy mejorando más en mi rendimiento futbolístico, he mejorado bastante y eso va a ser bueno para más adelante.

¿Te pide que juegues más como mixto o exclusivamente con labores de marca?

Más como mixto, que pise más el área.

¿Como Yoshimar Yotún?



Claro, más o menos por ahí. Él es un crack y es muy bonito estar acá, sé que voy a aprender bastante al lado de ellos.

¿Es un sueño entrenar al lado de Jefferson Farfán?

Es un sueño, es un tremendo crack, tipazo, una persona muy humilde que te pregunta, desde que llegas al entrenamiento, cómo estás, si (está) todo bien... es bonito compartir camerino con gente que ha ido al mundial. Con Jefferson he podido conversar en los reducidos. Es un tipazo. Todos son grandes personas.

¿A qué jugadores veías como hincha y pensabas que te gustaría entrenar a su lado?

Con Paolo Guerrero me hubiese encantado, con Claudio Pizarro, con Juan Vargas, me gustaba cómo jugaba Carlos Lobatón también. A todos los veía por TV y ahora estoy al lado de ellos.

¿Cuál es el siguiente objetivo de David Dioses?

Para mí, poder debutar. Sería un sueño muy lindo jugar varios partidos y consolidarme. Es un sueño que va a estar ahí y lo voy a hacer. Siempre voy a poner el 200% de mí cuando me toque jugar.