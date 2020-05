Luis Advíncula disputando el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana | Fuente: EFE

En entrevista exclusiva para las redes sociales de Sporting Cristal, el lateral de la Selección Peruana, Luis Advíncula contó cómo se sintió cuando fue separado por Ricardo Gareca, luego de una indisciplina de la que se arrepintió meses después.

El defensor del Rayo Vallecano confesó que se sentía intocable en la ‘Bicolor’ y que no tenía reemplazo en el once titular. Sin embargo, tras cometer un error, el ‘Tigre’ decidió dejar de convocarlo, situación que lo afectó durante los 8 meses que estuvo sin vestir la camiseta nacional.

“Estar fuera de la Selección Peruana fue bastante duro, yo estaba feliz de volver luego de ocho meses, pero me sentía avergonzado”, señaló el exfutbolista de Sporting Cristal.

“Me costó demasiado, yo aprendí mucho. Me creía el indiscutible, el intocable. Tú mismo te vas poniendo en los lugares y la vida te enseña lo que es correcto o no. La pasé horrible esos ocho meses fuera y gracias a Dios que volví. Ahora trato de no cometer el mismo error que me llevo a estar fuera de la selección. Yo aprendí y mucho”, añadió el jugador.

Sin embargo, después de pedir disculpas, volvió a la selección y participó del proceso para clasificar al Mundial Rusia 2018, el mismo que disputó siempre defendiendo la banda derecha. “Los únicos que se pueden sentir fijos son Paolo (Guerrero) Yoshimar (Yotún). Ellos dos son los únicos, los demás no nos podemos sentir fijos en la Selección Peruana”, indicó.