Ricardo Gareca y su nuevo look | Fuente: Captura

Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, sorprendió con el nuevo look que luce durante el aislamiento social por el nuevo coronavirus. El DT estren{o pelo largo y una barba muy crecida, producto de los 71 días que lleva de cuarentena



El 'Tigre' también aseguró que no cambiará su nuevo look. “Lo que pasa es que cuando se estableció esta cuarentena y el cierre de fronteras, dije que no me la voy a afeitar hasta que salga. Imagínense que ahora llevamos 70 días y hasta el 30 de junio sigue todo esto. Cuando recupere mi vida normal me afeitaré”, contó en RPP Noticias.

Este nuevo look ha generado una ola de memes, que hasta diarios argentinos han replicado.

Felicidades a Ricardo Gareca por ser parte de la nueva temporada de Game of Thrones. pic.twitter.com/omqapxDsuo — Alfredo Márquez R (@AlfredoMarquezR) May 28, 2020

Ricardo Gareca vs Chimpandolfo pic.twitter.com/t5xsukwM4n — Nicolas Rivera (@nicorivera05) May 28, 2020

¿Es Ricardo Gareca o Tom Hanks en Cast Away? pic.twitter.com/x36uOGvDPT — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) May 27, 2020

Dos meses más de cuarentena y Ricardo Gareca se convierte en Gandalf. https://t.co/WgYcQaHQvY — Jackson Caraballo (@jacaraballoc) May 27, 2020