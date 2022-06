Luis Advíncula ante Australia. | Fuente: AFP

En conferencia de prensa, Juan Carlos Oblitas señaló que le dio un consejo al defensa Luis Advíncula, que una vez concretada la derrota ante Australia en el repechaje, anunció su retiro de la Selección Peruana a través de sus redes sociales. El 'Rayo' había fallado su remate en la tanda de penales ante los 'socceroos'.

"Yo viajé con él de regreso y estuvimos charlando un rato. Esta muerto, pero Lucho fallan los que patean y los que no patean no fallan. He visto fallar a Maradona, Messi, Pelé, Zico y Platini", indicó en la Videna.

"Ahora que hay redes sociales nunca hay que hablar en caliente. Lucho es un hombre enterito para la próxima clasificatoria", agregó Oblitas que está convencido que el defensa de Boca Juniors volverá con todo a la Selección Peruana.

"Cuando vuelva retormar la Selección Peruana luchará por su puesto", manifestó.

Advíncula y su renuncia

Advíncula, de 32 años, falló el tercer remate de Perú en la tanda de penales ante Australia. Luego de varios minutos de la eliminación de cara a Qatar 2022, el lateral de Boca Juniors renunció en redes sociales, aunque luego borro la publicación.

Chilavert apoyó a Luis Advíncula

Ante ello, el exportero y leyenda de Paraguay, José Luis Chilavert, envió su respaldo al futbolista de Boca Juniors. ‘Chila’ resaltó que no debía disculparse a causa de un partido.

“Querido Luis, usted es un excelente profesional y excelente persona, no tiene que pedir disculpas por perder un partido de fútbol. La vida continúa y es así este deporte tan lindo. Disfrute su vida con la familia, consejo de un viejo guerrero guaraní”, escribió José Luis Chilavert en su cuenta de Twitter.

