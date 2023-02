Luis Urruti | Fuente: Universitario de Deportes

El último sábado Universitario de Deportes venció por 4-0 a Academia Deportiva Cantolao y, por su parte, Luis Urruti, autor de uno de los goles en el cuadro 'crema', habló de su actualidad en el equipo y no descartó la posibilidad de vestir la 'blanquirroja' en alguna oportunidad.

"Quién no quisiera jugar por la Selección, por más que no sea mi país, la siento como mi segunda casa. Estoy contento de estar en el Perú, desde que llegué me han tratado de la mejor manera, me han hecho sentir un peruano más. Me encantaría jugar en la Selección Peruana", indicó 'Tito' Urruti en diálogo con Depor.

Como se recuerda, el jugador uruguayo de 30 años obtuvo la nacionalización peruana a finales del año pasado tras una ceremonia realizada en Migraciones. El futbolista llegó al Perú desde inicios del 2020 al ser fichado por Universitario de Deportes y llegó proveniente de River Plate de Uruguay.

Urruti busca el título nacional para Universitario

En la que será su cuarta temporada en el plantel de Universitario, ahora sin ocupar plaza de extranjero, Luis Urruti reconoce como su objetivo principal el título del fútbol peruano, el cual le es esquivo a los cremas desde el 2013.

“Sabemos que estamos en deuda con el club por no poder lograr un título. Alianza Lima viene de ser campeón dos años seguidos y no podemos dar más margen de error. Sea como sea tenemos que campeonar, no se puede hacer esperar más”, sentenció a la prensa tras obtener la nacionalización.

De momento, Universitario de Deportes llega de ganar por 4-0 a Cantolao y su próximo encuentro será ante Unión Comercio este domingo 12 de febrero a partir de la 1:30 pm en el estadio IPD de Moyobamba.