Selección Peruana | Fuente: Liga

Los delanteros Matías Succar y Alex Valera son convocados de emergencia por el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, con miras al inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022.

RPP Noticias pudo confirmar que la Federación Peruana de Fútbol remitió las cartas a Deportivo Municipal y Deportivo Llacuabamba para oficializar la convocatoria de ambos jugadores para los partidos contra Paraguay y Brasil del próximo 8 y 13 de octubre, respectivamente.

Además, se estaba gestionando para que ambos se unan esta misma noche a la concentración de la bicolor en un hotel miraflorino y así este lunes empiece a trabajar con todo los seleccionados.

Debido a la negativa de ceder a Edison Flores, Yordy Reyna por parte del DC United, el comando técnico decidió llamar a los dos jugadores que están pasando por un buen momento en la Liga 1 Movistar. Otro de los jugadores que no ha obtenido permiso es Alexander Callens. Su club, el New York City, no lo cede. Igual se están haciendo las gestiones para que puedan arribar a nuestra capital.

Matías Succar, 21 años, es el actual artillero de la Liga 1 Movistar con 11 goles. En último sábado, ante Binacional marcó un 'hat trick'

Alex Valera, 24 años, lleva anotados 7 goles con la camiseta del Deportivo Llacuabamba. El atacante debutó este año en Primera División e integró la selección peruana de fútbol playa.