La Selección Peruana está próxima a disputar la fecha triple de octubre por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, por su parte, Miguel Araujo, defensor de FC Emmen, se refirió a la posibilidad de volver a ser considerado por Ricardo Gareca.

"Estoy listo para jugar ante Chile, estoy preparado. Entreno todos los días en mi club mirando de reojo a la Selección para poder entrar y estar en el once, primero hay que estar en la lista", sostuvo Araujo en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Como se recuerda, Miguel Araujo no fue considerado para la última fecha triple de Eliminatorias y, al respecto, el defensor precisó: "No me sorprendió no haber estado en la última convocatoria. Creo que uno como jugador, con los años, uno se las huele. Yo me las olía".

En la misma línea, el ex Alianza Lima precisó: "Yo quiero estar en la Selección. Algunos compañeros también han jugado segunda división y han estado convocados, yo voy a trabajar al 100% para poder estar y si no estoy, voy a hinchar por ellos".

Anderson Santamaría en la Selección Peruana:

Por otro lado, Miguel Araujo fue consultado sobre el rendimiento del defensor de Atlas que cometió errores puntuales en los últimos encuentros de la 'blanquirroja': "Conozco a Anderson Santamaría, es un gran jugador, todos podemos cometer errores y hay que asumirlos. Hay que entrenar y dar el 100%, creo que el profesor le va a seguir teniendo la confianza".





