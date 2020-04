Miguel Araujo y Claudio Pizarro. | Fuente: AFP

En medio de la cuarentena en Holanda, Miguel Araujo se sabe que es indiscutible en el Emmen. El deseo del defensa peruano de 25 años es continuar en Europa tal como aún lo realiza Claudio Pizarro, que tiene más de 20 años en el fútbol del 'Viejo Continente'.

“Mi idea es quedarme en Europa. Gracias a Dios firmé un año más, pero siempre estoy pensando en querer salir y que el club me venda a un equipo más grande, a una liga mucho mejor. Quiero seguir sumando minutos en Emmen, consolidarme. El mejor ejemplo de esto es Claudio Pizarro para mí. Es muy fácil ir a un club, lo difícil es mantenerse“, señaló Araujo en entrevista con Movistar Deportes.

El exjugador de Alianza Lima señaló que se siente cómodo en el Emmen. “Me he quedado muy contento por esta ciudad. Emmen es muy familiar, vas a cualquier sitio y te saludan, te abrazan. Y no por ser futbolista, sino que aquí la ciudad es así, muy amorosa”, agregó.



“Sé de qué barrio vengo, tengo dos padres ejemplares que siempre me han tenido muy recto y nunca se me han subido los humos. Si yo llegaba una hora tarde me metían una tanda. Mi papá era el alcoholímetro. Ahora le agradezco siempre por eso”, contó Araujo sobre la importancia de sus padres en su carrera.



Finalmente, Miguel Araujo se refirió a la Selección Peruana. "Reemplazar a Paolo Guerrero va a ser muy difícil, pero con el esfuerzo de los que le siguen se va a lograr. Yordy, Ruidíaz, ellos mismo se tienen que poner en la cabeza que ellos son los siguientes, que tienen que enamorarse y conquistar ese puesto. Y eso deben hacer todos los jugadores en cada línea. Yo también me planteo eso porque sé que quiero estar en la selección, en la lista, que el profe Ricardo me vea con otros ojos. La mayoría de jugadores lo ven así también", concluyó.