¿Vuelve al fútbol peruano? Esto dijo Miguel Trauco sobre sus planes a futuro

La Seleccion Peruana enfrentará a Corea del Sur y Japón, el viernes 16 y martes 20 de junio, respectivamente, por amistosos correspondientes a la fecha FIFA de junio. Miguel Trauco es parte del grupo que la blanquirroja que ya entrena en Seúl.

Tras arribar al país asiático para trabajar bajo las órdenes de Juan Reynoso, el lateral izquierdo se refirió a su presente y futuro, y resolvió algunas dudas respecto a si tiene planes de retornar pronto al fútbol peruano.

"Mi representante me dijo algunas cosas, pero le hice saber mi opinión y quedó cerrado el tema. Quiero quedarme más tiempo (en el extranjero). Aún no tengo pensado regresar a la Liga1 Betsson, pero no tengo una bola de cristal como para saber qué es lo que puede pasar”, dijo el jugador de San Jose Earthquakes.

Miguel Trauco tiene contrato con el equipo de Estados Unidos hasta fines de 2023, con opción para renovar por todo 2024. Por lo pronto, está en el top 10 de jugadores de los 'Quakes' con más minutos en la temporada. Ha sido titular en 11 de los 13 partidos que jugó en el torneo principal. Lleva dos goles: a Los Ángeles y Philadelphia Unión.





Pedro Gallese sobre la capitanía en la Selección Peruana

Otro convocado por Juan Reynoso que declaró en Corea el Sur fue Pedro Gallese, arquero titular de la Selección Peruana.

“Estamos muy felices por el regreso de Paolo (Guerrero) y el ascenso de Gianluca (Lapadula). Es muy gratificante volver a juntarnos. Es un orgullo vestir la camiseta de tu país”, indicó en un primer momento.

Sin embargo, pidió no generar polémica en relación con la capitanía. A su criterio, el futbolista que tenga la cinta lo hará de la mejor manera.

“No hay que armar polémica. El que la lleve seguro lo va a hacer muy bien. Lo importante es que el grupo se sienta de la mejor manera”, complementó el 'Pulpo'.

Amistosos de la Seleccion Peruana

Perú vs. Corea del Sur

Día: viernes 16 de junio

Hora peruana: 6:00 a. m.

Estadio: Asiad de Busan

Perú vs. Japón

Día: martes 20 de junio

Hora peruana: 4:55 a. m.

Estadio: Panasonic Suita

