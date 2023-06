Paolo Guerrero reveló por qué no fichó por Alianza Lima

Paolo Guerrero entrenó este lunes por primera vez bajo la batuta de Juan Reynoso a cuatro días del duelo amistoso de la Selección Peruana ante Corea de Sur. El atacante de 39 años se mostró feliz por su regreso a la bicolor.

El delantero de Racing Club destacó que cuenta con continuidad en su club y que este factor fue determinante para que vuelva a ser llamado a la bicolor que se prepara de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026.

Por otro lado, Guerrero se refirió también a por qué no llegó a jugar esta temporada en Alianza Lima.

"En algún momento se tocó el tema de Alianza Lima, no se dio y yo tenía unas propuestas de Ecuador, Uruguay, Chile, pero creo que la de Racing era para mí", señaló a lo medios en Seúl.

"A mí me hubiese gustado ir a Alianza, como hincha, pero eso no dependía de mí, dependía más de un tema de los directivos. No se dio y la primera propuesta que tuve de Racing la acepté", continuó el 'Depredador', que defendió también su convocatoria a la Selección Peruana.

"Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices sobre mi edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que no juegan en un fútbol competitivo, que es el peruano, obviamente. Yo, con 39 años, me mantengo jugando en un fútbol competitivo. Si me vas a preguntar eso, no tiene mucha relevancia porque vengo jugando en un fútbol competitivo y estoy bien", expresó el 'Depredador'.

¿Cuándo serán los amistosos de Perú?

La Selección Peruana enfrentará a Corea del Sur el viernes 16 de junio, en el Estadio Asiad de Busan, a partir de las 6 de la mañana (hora Perú).

Posteriormente, el martes 20, el equipo dirigido por Juan Reynoso se medirá ante Japón en el Estadio de la ciudad de Suita. El choque está pactado para las 4:55 a.m.

Paolo Guerrero entrena ya con la Selección Peruana en Seúl. | Fuente: Selección Peruana

¿Cuándo fue el último gol de Guerrero?

Paolo Guerrero suma 32 goles en 83 partidos oficiales con la Selección Peruana, cifra que lo mantiene como máximo goleador en el equipo de todos.

Hay que indicar que la última vez que el experimentado atacante disputó un partido con la bicolor fue ante Chile, jugado el 8 de octubre del 2021, mientras que su último gol con esta casaquilla fue ante Brasil el 6 de julio ante Brasil correspondiente a la Copa América 2019.

