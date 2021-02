Miguel Trauco: "Tenemos que sacar como mínimo cuatro puntos en la siguiente fecha doble" | Fuente: FPF

La Selección Peruana no pasa por su mejor momento en la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y los jugadores ya se encuentran mentalizados en sacar el máximo provecho a la tercera fecha a jugarse en marzo.

Por su parte, Miguel Trauco, lateral izquierdo de la blanquirroja y de Saint-Etienne, se refirió al siguiente encuentro: "Estamos preparados para jugar ante Bolivia. Mis compañeros que juegan también en el exterior están teniendo continuidad y eso es muy importante", indicó en diálogo con GOL Perú.

Asimismo, también se mostró optimista sobre lo que pueden sacar de los partidos ante Bolivia y Venezuela: "Nos hemos propuesto sacar como mínimo 4 puntos en la siguiente fecha doble para seguir en carrera", sostuvo el ex Universitario de Deportes.

Finalmente, en tanto a su situación personal en el club francés, sostuvo que conversó con su director técnico sobre su no continuidad en el equipo: "Tuvimos una pequeña conversación, pero me dijo que no era nada personal. Yo al principio pensé que era algo personal y me dijo que era más un tema administrativo. Me iban a vender y el club necesitaba la plata. No me tenía en cuenta porque estaba abierto el libro de pases y el club estaba seguro de que iba a ser vendido".