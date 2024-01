Nicaragua y República Dominicana: conociendo a los primeros rivales de Fossati con la Selección Peruana

El estreno de Jorge Fossati será en la capital. La Selección Peruana tendrá como rivales para los amistosos de marzo a Nicaragua y República Dominicana, elencos ante los que el entrenador uruguayo marcará su debut al mando de la ‘bicolor’ y con duelos que se pactaron para jugarse en Lima.

A pesar de que existió la posibilidad de que los oponentes para ese periodo FIFA sean Italia y Guatemala, dicha opción quedó descartada. ¿Qué debe esperar Perú de ellos, cuál es su presente actual, quiénes son sus figuras? Aquí repasamos todos los detalles.

Nicaragua, el primer rival de Jorge Fossati

Nicaragua ocupa actualmente el puesto 134 del ranking FIFA. Durante el último año compitió en la Liga B de la Liga de Naciones de Concacaf 2023-24, donde ganó su grupo y logró así el ascenso para disputar por primera vez la Liga A en el curso 2024-25, donde se encuentran las selecciones más destacadas de la confederación.

El torneo lo terminó invicto, ganando 5 partidos y empatando solo una vez. Sus rivales fueron República Dominicana (2°), Montserrat (3°) y Barbados (4°), registrando 17 goles a favor y uno en contra. Los goleadores fueron el defensa Juan Luis Pérez, del Alajuelense de Costa Rica, y el mediocampista Jacob Montes, del Botafogo brasileño. Ambos con tres anotaciones.

En el 2023 también disputó partidos amistosos con elencos sudamericanos. Cayó por 2-0 ante Paraguay y fue derrotado 4-1 a manos de Uruguay.

Su entrenador es el chileno Marco Antonio Figueroa, exdelantero que es el goleador histórico del Atlético Morelia mexicano. La carrera como técnico la desarrolló en su país, Guatemala y México, hasta llegar al seleccionado pinolero desde el 2022.

Nicaragua nunca ha disputado la Copa del Mundo de la FIFA y respecto a la máxima competición continental, la Copa Oro, estuvo en 5 ediciones de un total de 27. Accedió por última ocasión en 2019. En este torneo nunca ganó un partido de los 18 que ha jugado.

Del cuadro azul y blanco, sin embargo, vale apuntar que ganó su grupo en la Liga B de la Ligas de Naciones 2022-23, pero fue descalificado por alinear a un futbolista no elegible. De no haber recibido la sanción, hubiera sido parte de la Copa Oro 2023 y actuado en la Liga A 2023-24.

República Dominicana y Nicaragua enfrentados en la Liga de Naciones 2023Fuente: Concacaf

Las figuras de Nicaragua

El mediocampista Juan Barrera, del Real Estelí nicaragüense es su goleador histórico y continúa siendo parte del seleccionado.

Nicaragua cuenta con el atacante Ariagner Smith, de 25 años, como máximo figura en la actualidad. Su valor de mercado es de 700 mil dólares (según en portal Transfermarkt) y pertenece al Panevezys de la liga de Lituania. Salió campeón siendo el principal referente y goleador del equipo (15 goles y 8 asistencias con su club en el 2023). Smith, no obstante, no estará en el amistoso frente a Perú debido a que sufrió la fractura de la tibia.

El otro futbolista con mayor valor de mercado es Jaime Moreno, de 28 años. El delantero forma parte del Seinäjoki de Finlandia. En el último año firmó 14 conquistar con su club. Nacido en Venezuela, llegó a integró la Sub 20 de la ‘Vinotinto’.

República Dominicana, segundo examen de Perú

República Dominicana está en el puesto 151 del ranking FIFA. En 2023 participó en la Liga B de la Liga de Naciones de Concacaf, quedando detrás de Nicaragua y sin opciones de ascender a la Liga A. Ganó 3 partidos, empató una vez y cayó en dos oportunidades. Hizo 14 goles y recibió 7.

En dicho torneo se destapó con los quisqueyanos el delantero Dorny Romero, quien con 6 anotaciones fue el goleador de su selección. Antes del certamen continental, sostuvo un duelo de preparación con Chile, en el que cayó por 5-0.

El entrenador es el argentino Marcelo Neveleff, que cuenta con trayectoria en Bolivia y Estados Unidos. El cargo lo ocupa desde el 2023.

República Dominicana nunca jugó la Copa Mundial de la FIFA y tampoco se clasificó a la Copa Oro, el principal certamen continental. Desde la creación de la Liga de las Naciones, se ha mantenido en la Liga B.

Junior Firpo, campeón del Europeo Sub 21 de 2019 con EspañaFuente: Instagram

Las figuras de República Dominicana

Del actual seleccionado, Dorny Romero, de 25 años, es la principal referencia. Actúa en el Always Ready de Bolivia, con el que marcó 29 goles y fue el máximo anotador anual. Asimismo, a nivel de todas las ligas sudamericanas, nadie convirtió más que él. Pretendido en Rusia, su valor de mercado es de 900 mil dólares.

Edarlyn Reyes, de 26 años, es el segundo deportista con mejor valor de mercado -según Transfermarkt-. El delantero está en las filas de Al-Ittihad SCS de Libia, al que llegó tras actual en el balompié boliviano. En el último año registró 13 tantos en clubes.

¿Mariano Díaz y Junior Firpo en la Selección de República Dominicana?

República Dominicana no cuenta con nombres de trascendencia a lo largo de su historia en el fútbol, pero están dos jugadores que podrían darle un claro salto de calidad: Junior Firpo y Mariano Díaz.

Junior Firpo, lateral del Leeds United inglés, que actualmente está en la Championship, pasó por el Barcelona y Real Betis de España, país en el que se formó en esta disciplina. Firpo nació en República Dominicana y debutó con la selección en 2015, en un amistoso Sub 23 ante Brasil. El cotejo no correspondió a fecha FIFA.

No volvió a vestir la camiseta dominicana y fue citado por España para participar del Europeo Sub 21 de 2019, el cual ganó con Junior Firpo en el equipo. Su intención era continuar en ‘La Roja’, pero no llegó a ser convocado en el elenco absoluto, a pesar de estar muchas veces en prelista.

No obstante, Junior Firpo ha decidido jugar por República Dominicana, según dio a conocer en entrevista con el diario 'Relevo'. La razón se debe a que la selección cuenta con su cupo para los Juegos Olímpicos París 2024 y existen más posibilidades de clasificación en Concacaf para el Mundial 2026.

“Marcelo Neveleff ha venido a visitarme a Inglaterra tres veces en cinco meses. Hay una implicación total por parte de ellos, me han demostrado que quieren que vaya", detalló Firpo, que tiene la intención de acudir al próximo periodo FIFA, es decir, en el que chocará con la Selección Peruana.

El trabajo de convencimiento de Neveleff quiere ampliarse hasta Mariano Díaz, el exdelantero del Real Madrid y que ahora es parte de Sevilla. Mariano es opción a partir de su ascendencia, pues nació en territorio europeo.

Llegó a disputar un amistoso en 2013 con la selección de República Dominicana, pero no fue en fecha FIFA. Díaz aguardó siempre ser considerado por España, pero no le llegó el llamado, además de su irrelevancia a nivel de clubes en las últimas temporadas. Tras tener el ‘Sí’ de Firpo, ahora esperan por contar con Mariano.

