Perú dio muestra de solidez defensiva y aterrizó ilusiones de Chile en debut en Preolímpico | OPINIÓN

"Este equipo dará mucho que hablar", fue la declaración de Franchesco Flores segundos previos a reunirse con sus compañeros de la Selección Peruana, que celebraron a lo grande el triunfo por 1-0 ante Chile en el estreno del Preolímpico 2024. Un resultado sorpresivo. Ganar siempre es importante. Y justamente la victoria se logró gracias a una buena definición del mediocampista de César Vallejo.

Los primeros tres puntos en el Preolímpico costaron y mucho. Perú llegó a Venezuela con la ausencia de una serie de figuras que destacan en la Liga 1, entre ellos Joao Grimaldo de Sporting Cristal y Piero Quispe, que ahora milita en los Pumas de México. Sin embargo, el entrenador José 'Chemo' del Solar no se amilanó y se enfocó en potenciar el plantel por encima del individualismo.

La prioridad se cumplió para el primer partido. La bicolor se mostró firme desde el amanecer del compromiso con un sistema 3-5-2. Una propuesta conservadora ante un Chile, que a priori, partía como favorito. Una apuesta que dio sus frutos ante el combinado dirigido por Nicolás Córdova, que tomó la iniciativa en el duelo que se desarrolló en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

La Sub 23 de Perú lució como un equipo combativo, luchador y que no va a entregar fácilmente, pese a la potencia de su rival. La línea defensiva se lució sólida. No hubo puntos débiles en el primer tiempo y Chile solo amenazó el arco nacional a través de un tiro libre. En esa circunstancia, apareció Diego Romero que con una atajada evitó el gol de tiro libre de Lucas Assadi. Así, ambas selecciones se fueron al descanso con un 0-0.

El gol de Perú ante Chile. | Fuente: DSports

Gol de Perú y Chile se estrella ante sistema defensivo

Pese a contar con un equipo sin experiencia en Primera, Perú se mostró fuerte en defensa. 'Chemo' de Solar dispuso una línea de tres centrales, entre los cuales destacaron Anderson Villacorta y sobre todo Erick Noriega. El jugador de Comerciantes Unidos se comportó a gran altura en su función de líbero. Desde esa zona se convirtió en el líder del equipo nacional; mientras que Alessandro Burlamaqui apoyó en la marca en el mediocampo.

En la complementaria, Chile arrancó bien, pero se desdibujó minuto a minuto. Perdió claridad de mitad hacia arriba y no encontró respuestas por las bandas. Pese a ello, el arquero de Perú tuvo que exigirse al máximo para evitar los goles de César Pérez y de Damián Pizarro, que a pesar de quedar en una posición inmejorable no pudo vencer la resistencia del arquero Romero, que con un monumental tapada le puso cerrojo a su portería.

Chile fue muy impreciso en el ataque y los cambios en Perú fueron precisos. Juan Pablo Goicochea, Guillermo Larios y Franchesco Flores lograron ser trascendentes en ofensiva y así llegó el gol peruano. A los 67 minutos, la bicolor fue profundo hasta hacer daño los cimientos de Chile, ya que por primera vez pisó el área chilena: la jugada acabó en los pies de Flores que tras un enganche, rompió la red del arco de Vicente Reyes. ¡Golazo!

Sin sobrarle nada y con un jugador menos en los últimos minutos, Perú logró conservar la ventaja y aterrizó las ilusiones ante un Chile que en ningún momento pudo verticalizar su juego. La bicolor con poco, y con pocas llegadas, ganó. Perú no debutaba con un triunfo desde la edición de 1976. Ahora de enfocará en conseguir un buen resultado cuando enfrente a Argentina de Javier Mascherano.

