Nolberto Solano dirigió a Perú en el Preolímpico 2020 | Fuente: Prensa FPF

Aunque el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 para Concacaf fueran aplazadas otra vez por FIFA y no se pongan en marcha en setiembre próximo, en la Federación de Panamá están en búsqueda de nuevo entrenador, tras la salida de Américo ‘Tolo’ Gallego’ del cargo.

La crisis económica a raíz de la pandemia del coronavirus fue el motivo para desdepedir al DT argentino, pero la directiva ya tiene en carpeta nombres de candidatos, entre los que figura el mismo Nolberto Solano, según reconoció Manuel Arias, presidente de la Federación de ese país.

Al respecto, Solano, quien todavía está vinculado a la Federación Peruana, se refirió a esta posibilidad.

"No he hablado con nadie directamente de la Federación Panameña de Fútbol. Siempre todo es un orgullo, yo trabajo ahora mismo con la federación peruana. Agradezco esta candidatura, si es de verdad, me llena de orgullo. Pero hasta que no hable con nadie, no puedo hablar más de este tema", dijo en ‘Chepebomba’.

‘Ñol’ ha estado encargado de la Selección Peruana Sub23 en el Preolímpico 2020 y del equipo Sub22 en los Juegos Panamericanos Lima 2019, mientras sigue siendo parte del comando técnico de Ricardo Gareca en la selección absoluta.

Asimismo, tuvo el cargo como entrenador principal de Universitario de Deportes, José Gálvez de Chimbote y el Internacional de Toronto.