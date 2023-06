Paolo Guerrero defiende su convocatoria: "Otros juegan en un fútbol que no es competitivo como el peruano"

La Selección Peruana ya entrena en Seúl a pocos días del duelo amistoso ante Corea del Sur que servirá de preparación de cara al arranque de las Eliminatorias al Mundial 2026 que empezarán en septiembre. En las últimas horas se sumó al grupo el goleador histórico de la bicolor, Paolo Guerrero.

La presencia de Guerrero causó expectativa. La prensa especializada le consultó sobre su convocatoria a los 39 años tras lograr continuidad en el Racing Club.

"Estoy jugando en un futbol competitivo. Si me dices mi edad no estaría jugando en un futbol competitivo... Hay muchos peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el peruano, y otros más. Yo me mantengo jugando en un fútbol competitivo con 39 años", señaló el 'Depredador'.

Guerrero, además, indicó que se ha recuperado totalmente y "si vengo jugando en un futbol competitivo es porque estoy bien".

Guerrero en Racing

Paolo Guerrero dejó en claro que no solo está alternando en Racing Club, donde en los últimos cuatro partidos arrancó dos veces como titular. Frente a Defensa y Justicia jugó todo el compromiso.



"En Racing vengo jugando, no es que este solo alternando. A veces Fernando (Gago) juega con dos extremos arriba y no juega con un 9. Tengo que acatar las órdenes", culminó.

La Selección Peruana ya entrena en Seúl. | Fuente: FPF

Amistosos de la Selección Peruana

La Selección Peruana ya piensa en el arranque de las Eliminatorias al Mundial 2026. El objetivo es que se llegue a la competencia en un buen momento y por consiguiente los choques amistosos serán de gran utilidad. El próximo será ante Corea del Sur a disputarse el viernes 16 de junio, en el Estadio Asiad de Busan, a partir de las 6 de la mañana (hora Perú).

Posteriormente, el martes 20 de junio, el equipo dirigido por Juan Reynoso se medirá ante Japón en el Estadio de la ciudad de Suita. El choque está pactado para las 4:55 a.m.

Estos partidos representan el séptimo y octavo partido de la bicolor en la era Reynoso.

