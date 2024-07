Paolo Guerrero sobre presencia de Renato Tapia en la selección: "Es un jugador que Perú necesita"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Selección Peruana Paolo Guerrero sobre la situación de Renato Tapia.

Luego de culminar su participación en la Copa América con la Selección Peruana, Paolo Guerrero se refirió a la ausencia de Renato Tapia en el torneo.

Como se recuerda, hubo un pequeño desacuerdo entre el exfutbolista del Celta de Vigo y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por falta de garantías en caso sufra alguna lesión en el torneo continental.

El capitán de la Bicolor manifestó que no tuvo la oportunidad de conversar con su compañero y lamentó la decisión que tomó. Además, aclaró que él no podía hacer nada para revertir la situación.

"No conversé personalmente con él (Renato Tapia). Esperamos a que pueda resolver su situación. Pasaron unos días y conversamos con el ‘profe’ y fue muy claro con su decisión, porque comentó que había conversado con Renato, pero él ya había tomado una decisión. Nosotros como jugadores no podíamos hacer nada", dijo Paolo Guerrero en exclusiva para Fútbol como cancha de RPP.

Paolo Guerrero habló sobre la ausencia de Renato Tapia en la Selección Peruana. | Fuente: RPP

Renato es clave en la Selección Peruana

Paolo Guerrero destacó la importancia de Renato Tapia en la 'bicolor' y lo fundamental que hubiese sido su presencia en la Copa América, confirmando que, hoy por hoy, no hay jugadores seleccionables.

"Personalmente, me hubiese gustado que Renato esté, porque no tenemos muchos jugadores seleccionables. Es un jugador que la Selección Peruana necesita, es muy importante. Me hubiese encantado que hubiese participado en la Copa América con nosotros”, añadió el delantero en una entrevista con RPP.