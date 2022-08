Paulo Autuori | Fuente: Movistar Deportes

El último miércoles Inter de Porto Alegre arribó a Arequipa para el duelo ante FBC Melgar por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, por su parte, Paulo Autuori, actual coordinador técnico del cuadro brasilero y ex director técnico de la Selección Peruana, fue consultado sobre la designación de Juan Reynoso como nuevo entrenador de la 'blanquirroja'.

"Es importante tener a un peruano. Reynoso fue un jugador fantástico y ya tiene un recorrido como entrenador. Ojalá pueda desarrollar un trabajo y tenga éxitos, ese es mi deseo", comentó Autuori en Movistar Deportes.

En la misma línea, el entrenador brasilero agregó: "Tiene calidad, capacidad. Por ser peruano, conoce la realidad del fútbol peruano. Es importante entender que continuó con la opinión que tenía antes, cuando llegué y salí, de que necesita mucho elevar el nivel competitivo interno".

Asimismo, también tuvo palabras de elogio para Ricardo Gareca: "También hay que hablar de Gareca. Ha hecho un trabajo bárbaro y fantástico acá. Ha logrado clasificar a Perú después de muchos años".

En tanto a la no clasificación de Perú al Mundial Qatar 2022, Autuori sostuvo: "Desafortunadamente este año, de la forma en la que fue, después de haber remontando porque no empezó bien las Eliminatorias, ha hecho una recuperación fantástica. Pero, cuando uno decide en los penales, todo puede pasar. No pudo calificar, sería lindo ver a Perú nuevamente en un Mundial".