La Selección Peruana jugará el repechaje rumbo a Qatar 2022. | Fuente: EFE

Perú ya piensa en lo que será el repechaje intercontinental de cara al Mundial Qatar 2022. En junio, la blanquirroja chocará ante el ganador asiático entre Australia y Emiratos Árabes para la Copa de Mundo.

Es así que la Selección Peruana tiene en la mira este clave cotejo para Qatar 2022. Hace unos días, RPP Deportes dio cuenta sobre la posibilidad que se jueguen amistosos antes, esta vez frente a Irán, Marruecos y Nueva Zelanda; este último un viejo conocido para los de Ricardo Gareca y, justamente, sería el rival elegido para jugar previo al repechaje.

¿Qué falta para que se oficialice el duelo ante los de Oceanía? La Federación Peruana de Fútbol (FPF) aún no puede definir la logística previa al repechaje debido a que la FIFA aún no oficializa los ingresos que tendrá la selección peruana entre los que comprende derechos de transmisión, marketing y otros temas como la venta de entradas. Es por ello que, por el momento, no se tiene el visto bueno confirmado el próximo cotejo de Perú en el exterior.

Perú pone su mira en el repechaje Qatar 2022

Perú, al ganarle a Paraguay, aseguró su lugar en el repechaje. | Fuente: EFE

No sería la primera vez que los dirigidos por el 'Tigre' se vean las caras ante Nueva Zelanda: ya lo hicieron justamente en el repechaje de Rusia 2018.

En la ida que se jugó en la ciudad de Wellington, el 'equipo de todos' igualó sin goles. Posteriormente, en el Estadio Nacional de Lima, se obtuvo una clara victoria 2-0 con goles de Christian Ramos y Jefferson Farfán.

Por otra parte, Anderson Santamaría, quien no ha sido considerado por Ricardo Gareca para los últimos partidos de Perú, dio una conferencia de prensa en Atlas. En la misma mostró su pesar al no estar en el conjunto nacional.

"Ha sido un golpe fuerte quedar al margen estas últimas jornadas de las Eliminatorias, pero en mi mente siempre está de que voy a tener una nueva oportunidad", apuntó el defensa.

Además, sostuvo que "estoy teniendo continuidad en mi club y quiero seguir así y si me toca la oportunidad de regresar algún momento a la selección, me agarrará bien preparado".

