Percy Prado se formó en Nantes de Francia | Fuente: Sporting Cristal

Tras varios años formando parte de las filas del Nantes, Percy Prado consiguió debutar en el primer equipo del elenco francés en la temporada 2019-20. Mientras fue teniendo un lugar en el elenco principal, despertó el interés de la Selección Peruana. Así, fue contactado por Ricardo Gareca antes del comienzo establecido en principio para las Eliminatorias, en marzo del 2020.

"Tuve comunicación con el ‘profe’ Gareca antes de salir de Nantes, no voy a mentir. Me preguntó si quería jugar por la selección, me dijo que me estaban siguiendo", reveló el defensa en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

A sus 25 años, Prado jugará por primera vez en la Liga 1 y aunque podría estar más cerca al comando técnico de la ‘bicolor’, explicó que tiene la mente puesta en Sporting Cristal.

“No me adelanto con eso, estoy concentrado en hacer una buena pretemporada. Estoy concentrado en dar todo por Sporting Cristal, pero claro que voy a tener más visibilidad y tendré que mostrarme más en la cancha”, dijo.

“Es un sueño para mí, como para todos los peruanos que juegan fútbol, llegar a la Selección. Me sentiré muy orgulloso si algún día llevo la camiseta”, añadió.

Actualmente, las opciones en el puesto de lateral derecho son Luis Advíncula y Aldo Corzo. Respecto a ello, Prado indicó poseer características de juego de ambos.

“Pienso que tengo de los dos. Siempre cumplo con mi deber de defensor, pero me gusta mucho atacar. Si me llaman, voy corriendo. Todavía no estamos ahí, no me voy a adelantar mucho. Estamos en pretemporada, tengo que encontrar mis sensaciones, porque estuve seis meses sin club. Después ya veremos, paso a paso”, finalizó.