Percy Prado fichó por dos temporadas con Sporting Cristal | Fuente: Sporting Cristal

Uno de los fichajes sorpresas de Sporting Cristal para la temporada 2021 fue el de Percy Prado, defensa peruano que viajó desde niño a Francia y retornó por primera vez al país para continuar con su carrera profesional.

“Sé que llevo al equipo campeón, uno que tiene buenos jugadores, un comando técnico muy bueno. Vamos a jugar la Copa Libertadores, queremos ser bicampeones del país. Todo eso me motivó para llegar a Sporting Cristal”, dijo en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Prado, de 25 años, se formó y debutó a nivel profesional en el Nantes francés. Sporting Cristal será su primer club en el fútbol peruano, aunque también reveló que Melgar se interesó por él.

“Cristal es el primer equipo con el que tuve contacto seguro. Habían hablado de que iba a regresar al país, pero no tuve contacto con otros equipos. De Melgar se comunicaron conmigo, pero no mucho”, señaló.

Para el campeón de la Liga 1 es una de las principales incorporaciones en el año, en la que volverán a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Pienso que la Libertadores es aún más complicada que la Champions League. Más que nada por el estilo de juego de los clubes sudamericanos", contó.

Si bien Percy Prado se desempeñó principalmente como lateral derecho en Nantes, puede cumplir funciones como mediocentro defensivo. Así, manifestó dónde lo va observando Roberto Mosquera.

“Percy Pardo donde el ‘profe’ Mosquera quiera que juegue. En los entrenamientos estoy jugando de lateral derecho. Por ahora, estoy en esa posición. Voy a dejarlo todo en la cancha, porque no me gusta perder. El juego que practica Sporting Cristal a mí me corresponde, me gusta el juego de toque, así me formé en el Nantes. Así aprendí a jugar, con mucha movilidad, atacar. El fútbol que quiere el profe me gusta, por eso también mi decisión de llegar al Sporting", puntualizó.