Santiago Ormeño anotó un gol en el inicio de la Liga MX | Fuente: Puebla

DATO Luego de recuperarse de un golpe en la rodilla es probable que reaparezca el sábado ante Chivas.



Zurdo técnico, con buen juego aéreo y capacidad para aguantar a los defensas, así se describe Santiago Ormeño u ‘Ormedeus’ para los mexicanos.

El delantero del Puebla, nieto del ex portero peruano Walter Ormeño, fue postulado por su técnico Juan Reynoso para reemplazar en un futuro a Paolo Guerrero. Aquí una entrevista extensa con el ‘14’ que anhela con ponerse la ‘9’ de la otra franja, ‘La Blanquirroja’.

¿Cómo nace tu vínculo con el Perú?

Mi abuelo (Walter Ormeño) viene a México a jugar como peruano, aquí forma su familia, mi papá alcanzó a nacer en Perú, se vino a México a los dos o tres años. Mi abuelo y mi papá son peruanos totalmente, por eso mismo yo tengo la nacionalidad.

¿Qué tipo de relación tuviste con tu abuelo?

Gracias a él soy lo que soy en el fútbol. Él desde chico me impulsó, enseñó y me instruyó. Ahorita ya desafortunadamente no está conmigo en cuerpo pero siempre lo llevo presente.

Tu abuelo jugó en Universitario y Alianza Lima ¿En casa hinchas de qué equipo peruano son?

En casa, por Universitario (risas). Aunque a mí en lo personal me gustan los dos (junto a Alianza Lima), pero me encantó el estadio de Universitario, una locura.

¿Cómo se da de llegar a jugar en el Perú por Garcilaso en el 2019?

Me fui al Perú por Juan (Reynoso) y volví al Puebla por Juan, literal. Yo hice pretemporada con Chivas y al final no me pude quedar, luego el profesor Juan Reynoso me buscó para ir a jugar y me fui para Garcilaso, estuve unos meses allá, empecé a tener algunos problemas con la institución y el profesor me aconsejó que me venga para acá para prepararme de cara al próximo torneo con Puebla.





Santiago Ormeño es nieto del exarquero peruano Walter Ormeño | Fuente: @Puebla

¿Qué tan buena es tu relación con Reynoso?

Él ha sido de vital importancia para mi desarrollo como futbolista. Él me apoya, me respalda y le debo muchísimo. Mi relación con él es buena. Mentalmente me ayudó mucho porque yo no estaba convencido de las condiciones que tenía.

¿Cómo tomaste sus declaraciones donde te ve compitiendo con Ruidíaz para reemplazar a Paolo Guerrero?

Sorprendido, pero contento. Sólo me queda exigirme aún más, imagínate, pensar que puedo tener al alcance una cosa de ese tamaño. Me inspira, me motiva para poder llegar a lograr todas esas cosas que se dicen de mí.

¿Te gustaría jugar por Perú?

Si, sin duda alguna.

¿Por qué?

Porque de Perú vienen mis raíces, mi abuelo jugó en la selección peruana, tengo familia allá, tengo aquí presente al país también, muchas cosas, soy mexicano, pero también soy peruano. Me encantaría la verdad.

¿Esperabas que tan rápido aparezca tu nombre?

No, pero sigo el fútbol peruano y me he dado cuenta que no hay muchos centrodelanteros que tengan mis características o las de Paolo (Guerrero). Hay, pero no hay muchos, altos, fuertes, que aguanten bien la pelota.

¿Y esa falta de delanteros de tus características hace que sea más factible que puedas llegar a la selección peruana?

Quizás, está Guerrero, que es el rey, está Ruídiaz también, pero no es de esas características. No hay un sucesor marcado, habrán opciones, pero no uno marcado y por eso creo que podría ser más factible, pero no me apresuro a nada.

Santiago Ormeño tiene 26 años | Fuente: Puebla

¿Por qué el apelativo de ‘Ormedeus’?

(risas) Con todo este tema de pandemia, aquí en México se organizó un torneo de videojuego, de FIFA y destaqué ahí. Hay unos narradores aquí en México que son muy particulares, muy chistosos y me agarraron a decirme ‘Ormedeus’ porque hice tres goles con mi mismo jugador.

Sin conocerte mucho pareces ser una persona con una confianza tremenda…

Soy una persona muy resiliente y si quiero algo lo busco hasta conseguirlo. Mi carrera no ha sido fácil, jugar como delantero mexicano es muy complicado. Hay demasiados extranjeros y en la delantera es donde más se invierte. A pesar de eso no me he rendido y no tengo en mente parar. Yo me veo como campeón con Puebla y compitiendo por el campeonato de goleo.