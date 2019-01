Colombia podría ser uno de los rivales de la Selección Peruana en los amistosos previos a la Copa América 2019, aunque todavía no hay nada definido al respecto. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Antonio García Pye dio a conocer que le han mandado una carta de solicitud a la FCF para que vengan a Lima a jugar un partido pero aseguró que ellos no son la única opción.

"Le hemos enviado una carta a Colombia pero no solo a ellos, sino a otras varias selecciones. La idea es conversar directamente con países que no están en nuestro grupo de Copa América y una de ellas va a ser Colombia al estar en el mismo bombo de nosotros. No voy a confirmar nada porque, con un comentario de esa naturaleza, luego van a dar por hecho el amistoso", sostuvo.

Asimismo, si bien Antonio García Pye señaló que la idea es que ambos amistosos de la Selección Peruana se disputen en Lima, dejó entrever que existe la posibilidad que uno no sea en la 'Ciudad de los Reyes' por los trabajos que se van a realizar en diversos estadios.

"La intención es poder tener un par de partidos en Perú antes de la Copa América. No sé si los dos serán en Lima porque vamos a ver un poco antes cómo está el tema de las canchas y estadios porque hay algunos en los que se va a hacer remodelaciones por el tema de los Panamericanos y el mismo Mundial Sub-17. Vamos a tener que hilar fino para ver si son los dos en Lima o solo uno", finalizó.