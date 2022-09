Raúl Ruidíaz no juega con la blanquirroja desde setiembre de 2021. | Fuente: AFP

La Selección Peruana enfrentará a México el sábado 24 de setiembre, a partir de las 8:00 pm. El segundo será tres días después, el martes, ante El Salvador. Una de las incógnitas en esta fecha FIFA de setiembre es si Juan Reynoso tendrá en consideración a Raúl Ruidíaz desde el arranque o durante algún pasaje del encuentro, con un posible cambio de sistema que incluya a dos delanteros.

Sin embargo, todo hace indicar que solo tendrá el primer encuentro amistoso para definirlo, pues, según conocimos en RPP Noticias, Seattle Sounders, club en el que milita el atacante, ha solicitado a la Federación Peruana de Fútbol la liberación del futbolista luego del encuentro ante el 'Tri'.

El tema viene siendo evaluado por el cuerpo técnico de la blanquirroja. Existen chances de que se acepte la propuesta, sobre todo teniendo en cuenta que en noviembre no hay fecha FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder a jugadores, y la Selección Peruana tiene intenciones de jugar un amistoso en el interior del país.

La situación se definirá en los próximos días. Por lo pronto, Raúl Ruidíaz no ha entrenado a la par del equipo pues arrastra una fatiga muscular. Aunque no es de gravedad, y llegaría sin problemas al partido ante México, la intención del cuerpo médico es que se recupere por completo.



Ormeño sobre Ruidíaz

Días atrás, Santiago Ormeño, delantero convocado por Juan Reynoso, se refirió al regreso de Raúl Ruidíaz a la Selección Peruana. El atacante peruano-mexicano se mostró contento por la vuelta de la 'Pulga'.

“Es una pieza muy importante para la selección. No había sido tomando en cuenta en los últimos juegos, pero es un jugador muy importante. Todos lo sabemos. Hace goles todos los partidos, entonces, es positivo que esté aquí”, dijo.

La última aparición de Ruidíaz con la camiseta nacional fue el 9 de septiembre del 2021 cuando ingresó en el segundo tiempo en el choque ante Brasil por la décima jornada de la clasificación a la Copa del Mundo.

De otro lado, Ormeño se refirió a su llegada a la bicolor. “Estoy muy contento de formar parte. Es un nuevo comienzo. Esperemos sea magnífico este nuevo proceso. Ya conozco a Reynoso. Me ha dirigido, pero creo que eso no influye en nada. Me conoce y por algo estoy aquí. Espero continuar y poder dar lo mejor de mí como siempre ha sido”, finalizó.

