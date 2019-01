Renato Tapia es titular para Ricardo Gareca en la Selección Peruana. | Fuente: AFP

El volante de Feyenoord, Renato Tapia (23 años), reveló cuál es el objetivo del entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, con miras a la Copa América 2019.

"El 'profe' (Ricardo Gareca), en la Copa América, no irá a probar. Él irá a ganarla. Creo que siempre vamos a competir juegue quien juegue. Siempre lo he dicho, no importa quién esté, todos estamos aptos para cumplir con las necesidades del equipo", indicó Tapia en entrevista con FOX Sports Radio Perú.

Renato Tapia reconoció que su sueño es ser el capitán de la Selección Peruana, aunque dijo que ya llegará su momento para ser el líder del combinado peruano.

"Me encantaría ser el capitán, siempre trato de ayudar a los demás, con todos me llevo muy bien y siempre se han respetado las jerarquías", agregó.

Para finalizar, el mediocampista habló sobre el presente de la Bicolor después del Mundial Rusia 2018. "Ya no estamos en el mismo lugar de antes. Lo hemos construido con mucho esfuerzo y confianza. Cuando estuvimos mal, la gente siempre habló. Nosotros nos debemos a la gente que siempre estuvo allí", culminó.