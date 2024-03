Renato Tapia sobre Ricardo Gareca en Chile: "Mucha gente ha comentado con el corazón, otros con el hígado"

Renato Tapia atraviesa una pausa en el fútbol. El volante nacional de 28 años se lesionó en el choque entre su equipo, Celta de Vigo, ante el Cádiz en LaLiga. Ahora se encuentra en recuperación, aunque no descarte que llegue a tiempo para ser convocado para los amistosos internacional que la Selección Peruana afrontará ante Nicaragua y República Dominicana, a jugarse el 22 y 26 de marzo.

El exjugador de Feyenord, que sufrió una rotura fibrilar en el muslo derecho, señaló que está "progresando" y que estará a la expectativa del visto bueno del cuerpo médico de su club.

"Estoy progresando. La verdad que muy rápido, pero... de a poco, porque es una zona en la que, si recae, tomará otras tres o cuatro semanas. Entonces tengo que tomármelo con calma, ir viendo día a día cómo me siento y tratando de hacer lo que me dice el departamento médico también", indicó.

Previo a su lesión, Tapia se afirmó como uno de los referentes del equipo que dirige el DT Rafa Benítez. Llegó a sumar 12 titularidades consecutivas en LaLiga.

Tapia sobre Ricardo Gareca

Renato Tapia también se refirió a la nueva etapa de Ricardo Gareca, que desde enero pasado es el DT en la Selección de Chile, que será rival de Perú en la fase de grupos de la próxima Copa América. El duelo se disputará el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Texas.

"Sí, creo que mucha gente ha comentado con el corazón, otros con el hígado. Pero bueno, es parte de ello. De repente, el siente que no es un gran problema dirigir a Chile después de haber estado en Perú, que de repente la rivalidad es más del peruano hacia el chileno, que viceversa", sostuvo a Depor.

Tapia no tendrá problemas en saludar a Gareca y a su comando técnico. "De repente debe seguir sintiendo lo mismo, aunque muchos digan que si sientes algo por el Perú no puedes trabajar por Chile. Pero bueno, al final es un tema de trabajo. Lo saludaré, supongo. No tendría por qué no, la verdad. No solamente a él, al comando técnico también, a Néstor (Bonillo), al ‘Bocha’ (Sergio Santín), entre otros más", culminó.

Renato Tapia es volante de la Selección Peruana. | Fuente: Celta