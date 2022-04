Ricardo Gareca contó el plan de trabajo de la Selección Peruana | Fuente: FPF

Este miércoles Ricardo Gareca ofrece una conferencia de prensa y comentó sobre los planes de la Selección Peruana de cara al repechaje que se jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos el próximo 13 de junio por un cupo al Mundial Qatar 2022.

"Probablemente vayamos a fines de mayo a Europa para iniciar el proceso de adaptación. También planificamos tener un partido internacional de suma importancia para nosotros", indicó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

Asimismo, en tanto a la logística, agregó: "Partiremos con los jugadores del medio local que sean citados, quizá si alguna liga que pueda llegar a terminar antes, también se pueden sumar en la salida desde aquí. Pero la mayoría de los muchachos ya se integrarían allá en Europa".

En la misma línea, el 'Tigre' precisó: "Iríamos a España. Las ciudades serían Barcelona, Murcia. Murcia está cerca de Alicante. No hay posición respecto a eso. La diferencia horaria entre España y Doha es de una hora. También se manejaría la posibilidad de un partido en España. No me lo han confirmado"

Por otro lado, Ricardo Gareca fue consultado sobre la actualidad de Carlos Zambrano: "Sobre la lesión, en este momento estamos viendo la posibilidad de hacer un diagnóstico definitivo. Hay una lesión, pero no creemos que lo deje fuera de toda competencia. Será momentánea durante algún lapso de días. Pero no creo que revista mayor gravedad, por lo menos eso me manifestó Néstor Bonillo".

