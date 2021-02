Jefferson Farfán figura de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, confía que Jefferson Farfán se recupere a tiempo para poder ser convocado a la bicolor de cara a los partidos de marzo ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

"Estamos en presencia de un jugador que no va a bajar los brazos, que no se va a entregar, que va a querer estar hasta las últimas consecuencias. Nos va a llevar a nosotros a tenerlo dentro de una observación. No estoy en condiciones de decir que va a participar de la convocatoria, lo analizaremos, pero dado el conocimiento de la competitividad que tenemos de él, nada nos sorprende. Respecto a que vuelva al fútbol, no es un problema para él. En el caso de un joven, es un problema", sostuvo el 'Tigre' en conferencia virtual desde Buenos Aires.

En otro momento, Gareca aprueba que Farfán vuelva al fútbol peruano e inlcuso retorne a Alianza Lima que este año jugará en la Liga 2. "Si un joven está deambulando, es un problema para su carrera. Es mucho menos probable que salga un joven y regrese al fútbol peruano y tenga chances de ser convocado, que aquel del nivel y la competitividad de Farfán, con todo lo que logró... No vemos un impedimento (que vuelva al fútbol peruano). Al contrario, puede favorecerlo, inclusive en una Segunda División. Lo que queremos es que esté en condiciones normales. Que en el equipo en el que le toque jugar, esté competitivo", culminó.



Farfán, que se encuentra sin equipo, se perdió los partidos ante Chile y Argentina después de someterse a una intervención quirúrgica a su rodilla izquierda.

Perú visitará a Bolivia, en La Paz, el 25 de marzo y cinco días después recibirá a Venezuela en el Estadio Nacional.