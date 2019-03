Ricardo Gareca lamentó la posibilidad de que Perú no haya podido organizar el Mundial Sub 17. | Fuente: Prensa FPF

Ricardo Gareca lamentó que el Mundial Sub 17 no se haya podido desarrollar en Perú. En su última conferencia de prensa, el entrenador de la Selección Peruana señaló que tenía mucha expectativa de que este certamen sea en nuestro país pero indicó que le parece entendible lo sucedido teniendo en cuenta que el fútbol no es visto como una prioridad.

"Es una lástima lo ocurrido con el Mundial Sub 17 porque tenía mucha expectativa de que se organice acá en Perú. Creo que es un retroceso, me parece que podía haber un mayor compromiso desde todo punto de vista. No solamente de la FPF, que hace todo lo que puede dentro de sus posibilidades, sino también el estado, que me parece que puede haber hecho mucho más para que esto pueda desarrollarse pero en el Perú hay otro orden de prioridades", dijo el 'Tigre'.

Por otro lado, Ricardo Gareca expresó su deseo de que más adelante el balompié sea considerado como una prioridad en Perú durante los próximos años.

"En estos momentos el fútbol no es una prioridad pero me gustaría que sí lo fuera más adelante. Soy un convencido de que el deporte hace mejores ciudadanos y personas, mucha gente se ha ofendido porque doy opiniones y por eso trato de ser lo más educado posible", finalizó Ricardo Gareca.