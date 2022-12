Ricardo Gareca | Fuente: FPF

Este jueves, Ricardo Gareca, exfutbolista argentino y exentrenador de la Selección Peruana, habló de su salida del cargo en la 'blanquirroja' y apuntó que tuvo ciertas diferencias con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

"No me arrepiento de haberme ido de Perú, no tenía puntos en común con la presidencia actual. Eran diferencias muy significativas", indicó el 'Tigre' en diálogo con Super Mitre Deportivo.



Asimismo, el exentrenador nacional agregó que tiene ilusión de poder enfrentar un nuevo reto profesional: "Me quiero volver a poner a trabajar. No me llamó México, ni ninguna selección".

Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de dirigir a Boca Juniors, Gareca señaló: "Boca nunca se comunicó oficialmente conmigo. Solo hablé una vez con Riquelme cuando recién asumía como vicepresidente de Boca y quiso saber cómo era Zambrano y tenía un interés por Cueva. A quién no le gusta dirigir a Boca, junto con River son las instituciones más grandes del futbol argentino, es una meta de todos".

Ricardo Gareca sobre Qatar 2022:

Asimismo, el entrenador argentino se refirió a la obtención del título mundial de su país en Qatar 2022: "A mí no me gustó el Mundial, no se jugó en gran nivel, Bélgica y España fueron decepciones. Brasil juega de una manera las Eliminatorias y de otra el Mundial, ya le pasó en Rusia. Argentina fue un equipo muy sudamericano. Arriesgó, presionó donde tenía que presionar, fue serio y siempre propuso ganar los partidos".