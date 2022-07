Ricardo Gareca habló de Agustín Lozano. | Fuente: RPP - AFP

Ricardo Gareca dio a conocer este martes que no llegó a reunirse en Argentina con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), debido que se recuperaba en casa tras haber contraído la COVID-19 en Lima.

"Me junté una vez con Lozano, y luego con Bonillo y Jean Marcell. Todo lo que hablé, lo hablé con él. Después pasaba siguiente paso, la parte contractual. Yo no hablo de eso. Agustín Lozano quiso juntarse conmigo en Buenos Aires, como acá. Yo me cuidé toda la vida, pero me contagié de COVID en la última semana antes de viajar", señaló el extécnico de la Selección Peruana en conferencia de prensa.

El 'Tigre' Gareca destacó que luego de no llegar a un acuerdo con la FPF en Lima, el encuentro en Buenos Aires no tenía sentido.

"Cuando me dan el alta, le digo a Agustín que ya no tenía nada que hablar, que lo que faltaba era tema contractual. Después, ya no había más nada para hablar y yo me seguía cuidando y no quería exponerme a ninguna reunión social. Le dije que no tenía sentido volverme a juntar", agregó.

Gareca necesitaba a su familia en Lima

"Había interés de la selección para que continuemos y había interés de parte nuestra por continuar. Tal fue el interés, que me fui de vacaciones, pero planteé lo que nunca había planteado. Hablé con mis colaboradores, me fui y planteé a mi familia en vacaciones el hecho de que me pudieran acompañar viviendo el Lima, por todo lo que se hablaba. Les planteé que necesitaba mayor acompañamiento. Quedarme cuatro años más en Perú implicaba que pueda estar más acompañado. Tenía a Almendra, mi perra, pero necesitaba a mi familia", sostuvo el DT argentino de 64 años sobre su deseo de renovar con la Selección Peruana.

Ricardo Gareca en conferencia de prensa. | Fuente: YouTube RPP

Ricardo Gareca agardeció a Edwin Oviedo

Ricardo Gareca se manifestó este martes en su última conferencia de prensa en su despedida de la Selección Peruana. El entremador argentino de 64 años agradeció a Juan Carlos Oblitas y al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo.

"Quiero agredecerle a Juan Carlos muy especialmente, porque confió en mí desde el primer momento. En todo momento sentí el apoyo. Hemos crecido muchísimo al lado de él. Es una persona indispensable", señaló el 'Tigre'.

Sobre Edwin Oviedo destacó que "es quien le hizo caso a Juan Carlos. Sentimos apoyo en momentos difíciles y valorizados. Nos dio respaldo y valorización. Aunque él no esté físicamente en Federación, siempre teníamos contacto asiduo".





