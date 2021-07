Manco no obtuvo continuidad en la selección por indisciplinas. | Fuente: FPF

Reimond Manco, otrora ‘jotita’ de la selección Sub-17 en el Mundial del 2007, ha confesado que desea volver a vestir la camiseta peruana al mando de Ricardo Gareca.

El jugador de Alianza Universidad confesó en una entrevista a El Comercio que quiere volver a ser seleccionado nacional.

“Me emociono cuando (Perú) gana, sufro cuando pierde. Soy feliz con lo que tengo, pero siempre quiero más, y ese más es la posibilidad de vestir la ‘Blanquirroja’”, aseguró.

Manco considera que, para conseguirlo, eso sí, debe “trabajar callado y perfil bajo”. Para él, “todo tiene su momento” y espera que el entrenador Ricardo Gareca pueda tenerlo en cuenta.

Asimismo, señaló que aún mantiene el don.

“Yo tendré el chocolate hasta el día que me retire del fútbol. Eso no lo venden en la farmacia, uno nace con lo que Dios nos ha dado. El buen toque, el lujo necesario, productivo, en el fútbol todos saben sus cualidades”, señaló.

Hace algunas semanas, Manco también se refirió al tema de una psoible convocatoria. "No ser llamado a la selección significa que me me falta algo más. Más trabajo o quizás cosas que al 'profe' (Gareca) no le gustan cosas que debo mejorar".

Trayectoria con la ‘Blanquirroja’

Además de su excelente participación en el Mundial de Corea del Sur en 2007 con la Sub-17, Reimond Manco también ha tenido juegos con la selección de mayores.

Su primer partido se dio en 2008, en un amistoso ante Bolivia. En el 2010, fue convocado por Sergio Markarian para otros amistosos ante Canadá y Jamaica.

Su último encuentro fue en el 2013, cuando disputó un nuevo amistoso ante Corea del Sur.

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?