Paolo Guerrero con la bicolor. | Fuente: AFP

El entrenador Ricardo Gareca dio este miércoles una conferencia de prensa sobre el balance de la Selección Peruana y el pase al repechaje para el Mundial Qatar 2022. En ese sentido, el 'Tigre' se refirió a la posibilidad que Paolo Guerrero juegue contra el ganador de Australia o Emiratos Árabes Unidos.

Gareca dijo que Guerrero y Jefferson Farfán son jugadores que siempre están considerados pero "siempre y cuando el tema del repechaje puedan tener en sus respectivos clubes o donde estén, actuaciones. Si no, es muy complicado".

"Si no, tendríamos que montar algo parecido a lo que hicimos con Yotún, pero no sé si nos dan los tiempos. No teníamos nunca clase de problema en ese aspecto. Para jugadores de essas características, dos referentes muy importantes, el capitán de la selección que es Paolo, porque aún lo sigue siendo más allá de su situación, nos obligaría montar algo, en la medida que nos den los tiempos", agregó.

Paolo Guerrero necesita jugar

Eso sí, Gareca se mostró realista sobre la situación de Guerrero que lleva varios meses sin jugar debido que se encuentra en recuperación por uan lesión en la rodilla.

"Estamos en condiciones de poder hacerlo en beneficio no solo de Paolo, sino de cualquier jugador de la Selección. Pero, si no llegan a tener minutos, si no comprobamos que están jugando previo al repechaje, las posibilidades se reducen a nada", culminó.





