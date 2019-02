Alejandro Hohberg ha disputado 3 partidos con la Selección Peruana al mando de Ricardo Gareca. | Fuente: Composición RPP

Alejandro Hohberg tuvo en líneas generales un buen 2018, más allá de que tuvo un cierre de temporada muy irregular. El volante de 27 años fue pieza clave en Alianza Lima durante gran parte de la campaña pasada pero, durante los últimos encuentros, fue uno de los jugadores más críticados por el hincha blanquiazul.



Muchos adjudican a este decrecimiento en el desempeño de Alejandro Hohberg al hecho de no haber sido convocado a la Selección Peruana en los amistosos de octubre y noviembre. Justamente, Ricardo Gareca se pronunció al respecto en una entrevista con TV Perú y aseguró que su no llamado al actual jugador de Universitario de Deportes no tuvo influencia en sus actuaciones.

"Si Alejandro Hohberg no fue el mismo después de no ser convocado, es un problema de él y no mío. Necesitamos jugadores fuertes anímicamente desde todo punto de vista, él todavía tiene una carrera por delante. Si quiere estar en la selección, tiene que ser lo suficientemente fuerte para demostrarlo. Nosotros tenemos que llenarnos de jugadores que se impongan anímicamente", dijo el 'Tigre'.

Después, Ricardo Gareca siguió hablando de Alejandro Hohberg y esta vez el tema que tocó fue su traspaso de Alianza Lima hacia Universitario de Deportes. El estratega argentino se sintió identificado porque en su etapa como futbolista hizo algo parecido con Boca Juniors y River Plate, y le terminó dando una recomendación al actual futbolista crema.

"Yo pasé de Boca a River y no sé lo que le puede estar pasando por la cabeza a Alejandro Hohberg, pero son dos equipos muy grandes. La sugerencia que le daría es que no se meta con la gente, sino que acepte la opinión del periodismo y los hinchas", finalizó Ricardo Gareca.