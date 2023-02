Ricardo Gareca | Fuente: AFP

Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana, dio detalles sobre la decisión de no continuar al mando de la 'blanquirroja' y aseguró que fue importante la forma en la que Agustín Lozano, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, llevó a cabo las negociaciones para poder extender el vínculo.

"Son maneras. Yo renové con Oviedo. El trato que tuve con Lozano fue de respeto tanto de él hacia mí como yo hacia él. Nunca tuve la posibilidad de nada, cada uno tiene una manera de conducir. No hubo ningún tipo de posibilidad con la manera de él de conducir, de llevar una renovación. No puedo cuestionar una manera de conducir", indicó Gareca en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, el 'Tigre' Gareca agregó: "Había tal interés para que continuemos. En ese aspecto reuní a mi familia y les dije que necesitaba una mayor presencia de ellos conmigo, viviendo porque era tal la insistencia para que se prolongue todo. Uno veía con buenas posibilidades eso".

Por otro lado, Gareca también fue crítico con como se informó sobre su salida desde un sector de la prensa: "Hay un sector de la prensa que yo debo ser el único técnico que se habla de dinero, y sale de ahí de Perú. Fíjate en cualquier técnico y vas a ver que lo que menos se menciona es el dinero. Te fijas en mí y se habla de dinero. Pasó a ser una cuestión que no me interesa lo que digan".

Sobre si continúa en comunicación con algunos jugadores de la 'blanquirroja', Gareca indicó: "Algunos muchachos, pero no de que me extrañan ni nada por el estilo. Es una relación buena como la que he tenido con jugadores de equipos que he estado que nos seguimos comunicando, algún mensaje o algo, pero nada diferente o especial".

Por último, Gareca fue consultado sobre los dos partidos amistosos que ha pactado la Selección Peruana: "Creo que es la manera. Me parece muy bien. No estaba al tanto de los partidos y me parece que cuanto más nivel, le va a servir enormemente a la selección, a Juan, a todo el comando técnico porque son selecciones de mucho nivel".

Perú de cara a amistosos

La Selección Peruana ya definió sus dos próximos amistosos de cara a su preparación a las Eliminatorias Sudamericanas. El primer partido será ante Alemania el sábado 25 de marzo, en la ciudad alemana en Mainz.

Mientras que el día 28, la bicolor medirá fuerzas contra Marruecos, en Madrid. El equipo africano fue una de las grandes revelaciones de Qatar 2022, al acabar en el cuarto lugar. Los marroquíes eliminaron a Portugal de Cristiano Ronaldo en cuartos de final de la cita mundialista.