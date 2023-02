Ricardo Gareca fue entrenador de la bicolor entre 2015 al 2022. | Fuente: AFP

Ricardo Gareca se encuentra en Argentina a la espera de definir su futuro en el fútbol. Luego de su salida de la Selección Peruana, el 'Tigre' fue vinculado a equipos argentinos e incluso es uno de los favoritos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para asumir la dirección técnica de la Selección de Ecuador. Sin embargo, aún no se confirma quién será el nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Alfaro, que no llegó un acuerdo de renovación.



En una reciente entrevista, Gareca señaló que ya habló con miembros de la FEF y que este organismo seguramente tomará pronto la decisión final. Entre otros temas, también se refirió a la Selección Peruana y el momento que vive Christian Cueva, quien era uno de los jugadores que más utilizó, y respaldó en la bicolor.

Cueva actualmente no vive uno de los mejores momentos de su carrera tras la abrupta salida de Al Fateh de Arabia Saudita. Ante este panorama el DT argentino le deseó lo mejor.

"Es un jugador fundamental, ojalá encuentre el equipo que le dé la continuidad que es clave para él. Siempre fue una preocupación en ese aspecto, seguramente para Juan lo mismo, que los jugadores estén tranquilos", señaló a Depor.

"Siempre le deseo lo mejor, es un gran chico. Con nosotros se manejó muy bien en todo aspecto", agregó.



Fallo del TAS contra Christian Cueva



El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció que el volante peruano Christian Cueva deberá pagarle al Santos la cantidad de 21 millones de Reales. (4 millones de dólares), luego del rompimiento del contrato que lo unió al equipo brasileño para fichar por el Pachuca de México.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.







Ricardo Gareca dijo en su momento que Christian Cueva es un jugador que "siempre dice presente". | Fuente: EFE

Gareca sobre Paolo Guerrero

Ricardo Gareca, que entrenó en Argentina a Vélez Sarsfield, afirmó que aún no se ha encontrado con Paolo Guerrero, quien está entrenando para poder debutar con el Racing Club en la Liga Profesional de Argentina.

"No he hablado con Paolo, pero ya viviendo él acá quizá se dé un encuentro en algún momento. Él tiene que estar enfocado en Racing, en Avellaneda. No va a tener inconvenientes para adaptarse. Racing va a lograr un refuerzo importante", sostuvo.

Gareca meditó hasta el final llevar a Paolo Guerrero al repechaje ante Australia, que finalmente fue el último partido del 'Tigre' como entrenador de la Selección Peruana.





NUESTROS PODCASTS

¿Cuán cerca estamos de una vacuna que cure el cáncer?

Este es un sueño de la ciencia, desarrollar una vacuna que prevenga o que cure el cáncer. En la actualidad, existen vacunas terapéuticas pero, ¿cuán cerca estamos de una que prevenga o cure la enfermedad? ¿Qué dicen las investigaciones actuales?