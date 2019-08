Christian Cueva llegó al Santos en la presente temporada | Fuente: Prensa Santos

Christian Cueva no la pasa bien en Santos. El volante de la Selección Peruana no tiene continuidad y eso preocupa en la interna del comando técnico del combinado patrio, por eso Ricardo Gareca viajará en los próximos días a Brasil para conocer in situ la situación de 'Aladino'.

La idea del 'Tigre' es darle un plan de trabajo para que no pierda forma física y futbolística, adicional a la que puedan tener en sus respectivos clubes.

Christian Cueva estaría en carpeta del Botafogo, según diversos medios brasileños. Sin embargo, la única posibilidad que el club se haga con los servicios de "Aladino" es a través de un préstamo debido a su alto costo en el mercado.



La Selección Peruana tiene previsto dos amistosos en Estados Unidos en fecha FIFA. Primero se enfrentará a Ecuador el 5 de setiembre y luego a Brasil el 10 del mismo mes. Finalmente, jugará 2 más ante Uruguay, el 11 de octubre en Montevideo y el 15 en Lima.

Además, Néstor Bonillo también dijo que Juan Carlos Oblitas,Director Deportivo de la FPF, y García Pye, Gerente de Selecciones, viajarán a Estados Unidos para coordinar los amistosos de Perú.