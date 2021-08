Ricardo Gareca tiene contrato con la FPF hasta fines de las Eliminatorias. | Fuente: AFP

Uruguay, Venezuela y Brasil son los siguientes rivales de la Selección Peruana. El 2, 5 y 9 de setiembre, respectivamente, la bicolor disputará los tres partidos correspondientes a la fecha triple de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

De hecho, recién en la última semana se confirmó que no serán dos, sino tres los partidos que se jugarán el próximo mes de cara al siguiente Mundial. Ricardo Gareca, entrenador de la blanquirroja, se refirió al tema en diálogo con el periodista Martín Liberman.



"Han sucedido tantos cambios… tengo que enfrentar nuevamente a Brasil. Antes de que termine la primera ronda, termino enfrentando dos veces a Brasil. Algo medio inedito, por lo menos en caso nuestro. Lo tengo que tomar con calma", dijo.

"Me tengo que acomodar a estas improvisaciones a último momento que, supongo, están más que nada vinculadas a la pandemia. Lo tengo que tomar con calma pero por sobre toda las cosas preparado para lo que se presente. No me gusta hacer mala sangre por cosas que no puedo cambiar. Por eso, prefiero estar enfocado, que me agarre enfocado para estar bien predispuesto para los partidos", agregó.

Sus expectativas

Por otro lado, el entrenador de la Selección Peruana fue claro con las expectativas que tiene para estas Eliminatorias. "Estamos preparados para pelear el repechaje. Si salimos de las últimas posiciones, veremos si a lo mejor podemos (aspirar a) un poquitito más. Es dificil programarse cuando estás en las últimas posiciones. Hay que empezar a ganar. Estamos para pelear ese medio puesto que va a estar dando vueltas. Nosotros (el objetivo) lo tenemos claro. A mí no me confunden actuaciones o rendimientos" mencionó.

Por otro lado, Ricardo Gareca se refirió a la inclusión de Gianluca Lapadula. "Se adaptó rápido. El jugador tiene que poner mucho de su parte, meterse en el grupo, tomar rápido la idiosincracia del país. Eso se lo ganó él. Es muy afectuoso. Muy humilde. Se puso al servicio de los compañeros y todos lo felicitaban", contó.

