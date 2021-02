Santiago Ormeño aún no es convocado a la Selección Peruana para Eliminatorias. | Fuente: Liga MX

El último viernes, Ricardo Gareca dio una conferencia virtual desde Argentina, en donde se encuentra tras la nueva cuarentena en territorio peruano. En conversación con la prensa local, el técnico de la Selección Peruana fue consultado en relación a Santiago Ormeño y su posible convocatoria.

"Es seguido, está siendo evaluado. Nosotros estamos viendo las posibilidades. Vamos a tratar de convocar a los que tienen un real compromiso con la Selección Peruana", fue lo que sostuvo Ricardo Gareca a los medios de comunicación sobre Santiago Ormeño.

Tras la palabras del 'Tigre', el padre de Ormeño fue el que ahora habló en relación a un eventual llamado a su hijo, quien se desempeña en el Puebla de la Liga MX. "Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) nunca lo han llamado. Él ya declaró que quisiera ir a la selección", fue lo que sostuvo don Walter Ormeño a Somos de Primera.

Ormeño espera su chance en la Selección Peruana

Santiago Ormeño tiene un gol en el Clausura 2021 Guard1anes Liga MX. | Fuente: Liga MX

Además, indicó qué es lo que piensa el entrenador de la blanquirroja de cara a llamados a nuevos atacantes que sean relevo de Paolo Guerrero.

"La verdad que creo que todo pasa por una idea suya que respeto. Ya tiene una plantilla de jugadores. Para qué traer a otro jugador si él ya tenía uno. Realmente pienso que si se da su convocatoria va a ser para que diga que sí", añadió el padre del futbolista.

Por último, indicó qué es lo que piensa el mismo Santiago Ormeño de todo este tema. Lo que quiere el delantero es ser llamado para ponerse la camiseta de la bicolor. "Le comenté que vi la conferencia de Gareca y me dice 'no hay nada nuevo, nadie me ha contactado. La gente quiere que vaya, veo los tuits y yo ya me expresé'", fue lo que mencionó el atacante, a palabras de su padre.