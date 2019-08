Alisson Becker llegó al Liverpool en el año 2018 proveniente de la Roma de Italia. | Fuente: AFP

La Selección de Brasil podría acabar sumando su primera baja para su amistoso contra la Selección Peruana en septiembre. Poco después de que Alisson Becker se retirara lesionado del duelo de Liverpool frente al Norwich City, el club dirigido por Jürgen Klopp emitió el parte médico del portero y este reveló que su tiempo de baja será de cuatro a ocho semanas.

Con ese diagnóstico, Alisson Becker podría llegar bien al cotejo frente a la Selección Peruana (10 de septiembre) si es que no sufre ninguna recaída y esta lesión no lo deja alejado de las canchas por más de cuatro semanas. Sin embargo, de ocurrir lo contrario, el guardameta de 26 años no estará disponible para Tite y lo más probable es que Ederson sea el que asuma el titularato del arco de la Selección de Brasil.

En cuanto al Liverpool, esta lesión en la pantorrilla derecha de Alisson Becker hará que el español Adrián San Miguel sea el golero inicialista en las próximas jornadas de la Premier League. Asimismo, tendrá la posibilidad de atajar en la Supercopa Europea frente al Chelsea y posiblemente también lo haga en la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.