Gianluca Lapadula. | Fuente: AFP

El gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Antonio García Pye, se pronunció sobre la posibilidad que Gianluca Lapadula sea convocado a la Selección Peruana tras la habilitación que Jean Pierre Rhyner recibió por parte de la FIFA.



"Lapadula no es un jugador elegible. A diferencia de Rhyner, no fue inscrito en el consulado peruano siendo menor de edad. Es un tema que tendría que salir de él primero. Si no parte de la volundad de él, no tiene sentido hablar del tema", señaló.

"Él ha participado con la selección de su país en partidos y actualmente la FIFA no se conforma, ni siquiera, con llenar documentos. Para cambiar de Asociación hay que demostrar un arraigo y explicar en un documento ampliamente las razones que te hacen tomar lazos importantes con el país por el que quieres jugar", agregó en entrevista con Gol Perú.

García Pye hizo hincapié que Lapadula no es "ciudadano peruano" y que cada vez que anota con Lecce "hay gente que pretende que lo enmarroquemos y lo traigamos dormido, y lo obliguemos a jugar", finalizó.

Hay que recordar, que el entrenador Ricardo Gareca sostuvo en entrevista con RPP Noticias en febrero pasado, que sí hubo interés por Lapadula, pero que "él respondió diciendo que iba a jugar para la selección italiana".