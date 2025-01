Reimond Manco y su crítica a la Sub 20: "El hambre que tiene que tener un jugador no lo he visto en esta generación"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana Sub 20 no ha tenido una buena participación en el Sudamericano que se juega en Venezuela. Eliminado a falta de un partido y sin punto alguno, muchos buscan culpables de la mala campaña del equipo de Chemo del Solar.

Para Reimond Manco, futbolista que vistió los colores de Perú, el principal señalado por los malos resultados es el estratega nacional. Sin embargo, indicó que los jugadores también tienen gran parte de la culpa, pues no los vio con ganar de competir.

"Es raro porque la Sub 20 ha tenido tiempo para trabajar. No es que se juntaron seis meses antes. Vienen de procesos anteriores y, la verdad, hay algo que compartimos: siempre que cuando a una generación le va mal en un Sudamericano, siempre señalamos a un culpable, el técnico", indicó en una entrevista en exclusiva con Así Somos de RPP.

"Pero, eso no quiere decir que Chemo tenga responsabilidad. El entrenador siempre asume la responsabilidad, pero las ganas, el hambre que un jugador, a esa edad, da por vestir la camiseta de la selección, es un poco extraño ver a jugadores que no se tiran de cara. Y no digo que todos sean iguales, hay gente que sí. Justo comentamos lo de Goicochea, que siempre va, y así tienen que ser todos", complementó.

Luego, al ser consultado sobre las razones del bajo nivel de los futbolistas, Manco deslizó que podría ser que los jugadores están recibiendo dinero a muy corta edad.

"Yo no sé qué está pasando. Creo que la gente empieza a ganar dinero muy pronto y esa hambre que un jugador tiene que tener para ir a jugar un sudamericano no la he visto en esta generación", enfatizó.

Reimond Manco y su crítica al fútbol peruano

Por otro lado, el exjugador de Alianza Lima y PSV de Holansa criticó que no existe un torneo de reservas decente y la poca predisposición que tienen los clubes de provincia por invertir en el fútbol de menores.

"Cómo puedes exigir resultados si no hay una base y un trabajo detrás de eso que te pueda garantizar que, al menos, poder estar cerca de un resultado positivo. Ahora, ¿cuánto tiempo duró el torneo de reservar el año pasado? Cuatro meses. ¿Y cómo sales a competir un torneo con chicos que tienen más de 60 partidos en el año? Estos chicos no. Entrenando no compites", indicó al inicio.

"Cuando existía la bolsa de minutos todos los equipos de provincias qué hacían: se pedían jugadores prestados de la U, Alianza y Cristal. Por qué no trabajar con menores. Existen muchos mediadores y representantes, que ponen a sus jugadores, le cierran la puerta a jugadores con talento", finalizó.

