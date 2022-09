Gonzalo Aguirre hizo menores en Huracán.

Mientras la Selección Peruana Sub 20 se encuentra en México, Gonzalo Aguirre permanece en su natal Argentina. Aunque el futbolista con raíces peruanas fue convocado por Gustavo Roverano para enfrentar a EE.UU, Panamá y México, finalmente no pudo unirse a la blanquirroja.

RPP Deportes conversó con el mediocampista de 19 años, quien milita en Nueva Chicago, club que milita en la Segunda División de Argentina y que lucha por salvarse del descenso. Ese fue, principalmente, el motivo por el que tuvo que permanecer ahí.

"Me enteré al salir. Me llamaron y me avisaron que el club había llamado (a la FPF) y llegaron a un acuerdo. El 'Profe' Gustavo Roverano me dijo que esté tranquilo, que esté metido ahora acá", contó a De raíces peruanas.

Aunque ya asimiló la desconvocatoria, el volante confía en defender más adelante la camiseta del país de sus padres. "Sentí bronca y tristeza porque erstaba ilusionado y sabía que era una oportunidad muy grande a nivel futbolístico, pero también entiendo a las dos partes. Tengo que comprender que ahora lo más importante es pelear acá. Estoy convencido de que nos vamos a salvar", dijo Gonzalo Aguirre.

Y no fue el único que se quedó con un sinsabor. Su padre, limeño de nacimiento, también sueña con ver a su hijo vistiendo la bicolor. "Mi papá está muy ilusionado, contento. Él estaba mal cuando me llamaron (para desconvocarme), pero entendió por qué no iba. Me dice que esté tranquilo, que todas las cosas pasan por algo. Sé que lo que va a venir será mejor que lo de hoy", agregó.

Más sobre Gonzalo Aguirre

Gonzalo Aguirre, argentino de padres peruanos, manifestó que viajó a Perú cuando tenía 10 años y conoció dos ciudades: Lima, donde nació su padre, y Cusco, donde nació su madre.

El volante, formado en Huracán, se autodefinió como un jugador simple, al que le gusta tener la pelotay manejar al equipo: "Soy muy participativo. Me gusta adueñarme del campo. Trato de facilitar a mis compañeros y filtrar pases".

Asimismo, contó que, aunque no ve la Liga1 Betsson 2022, sí ha seguido algunos partidos de un equipo en específico. "No sigo futbol peruano. Si miro un partido es el clásico, porque mi papá es de la 'U' y me tira él para ese lado. Cuando vemos, es para ver a la 'U'", manifestó.

Respecto a Catriel Cabellos, convocado a la Sub 20 y a la mayor como invitado, mencionó que aún no lo conoce personalmente, pero espera pronto hacerlo y compartir cancha con él. Además, dedicó unas líneas a un futbolista de la blanquirroja. "Me llama mucho la atención Christian Cueva. Me gusta porque hace cosas distintas, tiene muchas variantes, siempre tiene respuestas, te sorprende con algo y no cualquier jugador lo hace".

Finalmente, envió un mensaje a los hinchas de la blanquirroja. "Estoy muy contento de que me llamen y de representar a la Selección Peruana. Siempre veo lo mejro para mí y, si se me da la oportunidad, voy a dar todo. La predisposición la voy a tener al 100%. Para mí, es un orgullo ponerme esa camiseta y representar a todo ese país", expresó.