Gonzalo Aguirre es uno de los nombres que incluyó el director técnico Gustavo Roverano de cara a los partidos en México que afrontará la Selección Peruana Sub 20.

Con buen presente en Nueva Chicago de la Primera Nacional de Argentina (segunda división, pelea por el descenso), Gonzalo Aguirre -argentino de padres peruanos- fue llamado para la Selección Peruana de la categoría. Aceptó jugar por la blanquirroja, aunque no estará en el corto plazo. Su conjunto conversó con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que se mantenga en su club.

"Me llaman y me dicen que hubo un acuerdo para que me quede para pelear el descenso con Nueva Chicago. Roverano me dijo que esté tranquilo y metido en mi club", le dijo Aguirre a Raíces peruanas de RPP Noticias.

Gonzalo Aguirre y el acuerdo con Perú para quedarse en Nueva Chicago

El volante explicó que tenía toda la intención de sumarse a los trabajos de la bicolor, aunque aguarda estar en un próxima convocatoria.

"Estoy con algo de bronca y tristeza porque estaba ilusionado. Era una oportunidad grande, aunque entiendo a las dos partes. Lo importante ahora es pelear por nueva chicago. Sé que nos vamos a salvar", remarcó.

En otro momento de la conversación, Gonzalo Aguirre dio cuenta de la ocasión que viajó a Perú. "Fui muy chico, a los 10 años, Mi único viaje allá. Acá hay muchos peruanos en Buenos Aires. Los que me rodean son lo que me llevan para ese lado. Mi padre estuvo contento cuando me llamaron. Él me dice que todas las cosas pasan por algo. Sé lo que lo que va a venir será mucho mejor", añadió el próximo jugador de la Selección Peruana.

También, habló sobre el futbolista del combinado mayor nacional que le llama la atención. "Christian Cueva. Me gusta porque hace cosas distintas. Tiene muchas variantes. Te sorprende siempre con algo", indicó Aguirre.

¿Cómo es la B Nacional Argentina en donde juega Gonzalo Aguirre?

Por último, respondió sobre lo complicado que es jugar en la categoría con la camiseta de Nueva Chicago. Espera lograr la meta de no descender.

"Es muy fuerte. Me tocó debutar en un contexto medio complicado, pero me va bien. En lo grupal no hay resultados positivos. Lástima nuestra última derrota, por errores nuestros", mencionó.

