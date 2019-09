La Selección Peruana Sub-23 viene de participar en los Juegos Panamericanos. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @MovistarDeporPe

Nolberto Solano volverá a pasar una prueba importante como entrenador de la Selección Peruana Sub 23 cuando dispute el Torneo Preolímpico en enero 2020. Y para llegar de buena forma a esa competición, el cuadro blanquirrojo disputará una serie de amistosos en los próximos meses: los dos primeros serán ante Colombia en octubre.

Por ello, ante los amistosos que habrá contra el seleccionado cafetero, muchos se consultaban cuándo Nolberto Solano iba a dar la lista de convocados. El entrenador de la Selección Peruana Sub 23 comentó en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias que esta se hará oficial una vez que Ricardo Gareca publique la nómina de convocados de la selección mayor.

Con la finalidad de llamar a un jugador que Gareca podría tener en mente, Nolberto Solano aguardará la decisión del 'Tigre' con miras a los amistosos frente a Uruguay. Incluso, el propio 'Ñol' manifestó que en la primera semana de octubre harán un microciclo de tres días y eso le permitirá a los convocados jugar con sus clubes el fin de semana.

No obstante, las cosas serán diferentes para el fin de semana del 11 a 13 de octubre, ya que los futbolistas no regresarán a sus equipos. Justamente, los amistosos de la Selección Peruana Sub 23 serán el jueves 10 y el lunes 13, teniendo como sede el estadio Miguel Grau del Callao.