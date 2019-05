Ricardo Gareca estuvo en la Videna. | Fuente: Selección Peruana - FPF

La Selección Peruana Sub 23 culminó su tercer entrenamiento del segundo microciclo con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Los comandados por Nolberto Solano hicieron un previo calentamiento al mando del preparador físico Adrián Vaccarini, y luego disputaron su último partido de práctica en la Videna a puertas cerradas.

'Ñol' no fue el único entrenador presente. El director técnico de la selección mayor, Ricardo Gareca, no se perdió el encuentro disputado entre los 26 convocados por el 'Maestrito'. Ojo, la Selección Peruana Sub 23 sería sparring de la bicolor a fines de mayo, previo a la Copa América.

Aunque ya se entregó una lista de 80 jugadores requerida por norma, los 18 elegidos recién se conocerán poco antes del torneo internacional, al que Nolberto Solano viajará como parte del cuerpo técnico.

Se realizarán dos microciclos más para encontrar a los futuros integrantes de la Selección Peruana Sub 23 en Lima 2019. El tercero irá del lunes 13 al miércoles 15 y el cuarto se realizará una semana después.

Dato: uno de los equipos que jugó el partido de práctica estuvo conformado por Ángel Zamudio; Eduardo Rabanal, Jefferson Portales, José Luján, Junior Huerto; Jordan Guivín, Yamir Oliva, Andy Polar; José Rivera, Luis Acuy y Mauricio Montes. En el otro estuvieron Erick Perleche, Yuriel Celi, Oslimg Mora, Brandon Palacios y Sebastián Gonzales.