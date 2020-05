Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero. | Fuente: AFP

Es uno de los jugadores claves y más experimentados en la Selección Peruana que dirige Ricardo Gareca. Nos referimos al volante Yoshimar Yotún que brindó consejos vía videollamada a los jóvenes de la Pre-Selección Sub 17.



"El fútbol es dedicación, es una carrera a largo plazo. No importa más el que debuta primero. Aquí hay que entrenar, trabajar duro, alimentarse bien, descansar el cuerpo si es que queremos competir. Hay que tener confianza para entrar al campo, asumir riesgos y tomar decisiones rápidas. El nivel en Selecciones siempre es el más alto", señaló el volante del Cruz Azul.

'Yoshi' resaltó el buen momento de la bicolor y espera que las nuevas generaciones mantengan el nombre del Perú en alto. "Yo soñé con ser jugador profesional, pero en mi sueño no estaba todo lo que se está logrando. Es por eso que aún sueño despierto. Es un privilegio estar en una Selección, cantar el himno, llegar a un Mundial y tener el reconocimiento de la gente. Ustedes deben darse cuenta de que hoy en día son los mejores de su categoría, y el futuro de nuestro equipo. Estamos construyendo una historia y tienen que continuarla. Una responsabilidad grande y muy linda", agregó.

Yotún, que jugó el Mundial Rusia 2018 y fue finalista de la Copa América 2019, indicó que en su momento no fue convocado a los Sudamericanos de las categorías Sub 17 y Sub 20. Sin embargo, ello le sirvió de motivación para seguir preparándose y ser llamado en el futuro en el equipo absoluto de la bicolor.



"No iba a quedarme atrás, soy muy picón. No me gustaba perder ni en yankempo. Y me preparé física y mentalmente para llegar", finalizó el jugador de 30 años que podría regresar al fútbol europeo en la próxima temporada.