Gianluca Lapadula no juega en Benevento. | Fuente: AFP

Sergio Peña se mostró contento por su vuelta a las canchas con la camiseta del Malmö tras un casi mes de ausencia. Además el mediocampista de la Selección Peruana se refirió en entrevista con RPP Noticias sobre la actualidad del delantero Gianluca Lapadula, quien es su compañero en la bicolor.

El exjugador de Alianza Lima y Emmen de los Países Bajos aseguró que Lapadula no encuentra lesionado del tobillo y que no juega en Benevento por otro motivo. De esta manera, desmiente al entrenador del cuadro italiano Fabio Caserta, quien aseguró que 'Lapagol' no es considerado porque se encuentra sentido.

"Tengo entendido que Lapadula no tiene ninguna lesión. El motivo por el que no está jugando seguramente pasa por otro tema", declaró al programa Fútbol como Cancha.

"Sobre Gianluca Lapadula, no es algo que me preocupe que no esté teniendo minutos porque él físicamente está bien. No tiene ninguna lesión. En el caso de André sí es más preocupante pero hablé con él y está recuperándose", agregó.





NUESTROS PODCAST

La ansiedad en tiempos de conflictos sociales

Antes los conflictos sociales que se presentan en Perú, ¿cómo podemos controlar la ansiedad?